Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından Ç.A ve yolcu konumunda bulunan H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor