Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir - Aydın otoyolu üzerinde Alangüllü Mahallesi mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada araç sürücüsü Ç.A'nın iç çamaşırına gizlenmiş 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından Ç.A ve yolcu konumunda bulunan H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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