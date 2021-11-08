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Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı

08.11.2021 11:53
Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 01 Kasım 2021-07 Kasım 2021 tarihleri arasında 99 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan çalışmalarda bu zaman diliminde 1059,10 gram Kubar Esrar, 4 bin 387,03 gram Metamfetamin, 0,63 gram Sentetik Kannabinoid, 39 adet sentetik ecza ve 1,47 gram eroin ele geçirildi. - AYDIN

Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kasım, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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