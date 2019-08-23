Aydın'da uyuşturucudan ölüm iddiası

Cenaze otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Oğuzhan Ş. fenalaştı.

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Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu