Aydın'da Uyuşturucuya 13 Gözaltı
5 dakika önce
AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sabah, uyuşturucu satışına yönelik Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Söke'nin kırsal Karacahayıt Mahallesi'ndeki bir tarlada 400 kök hint keneviri, Didim'in Altınkum Mahallesi'ndeki bir evde 240 gram metamfetamin, Kuşadası'nda 90 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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