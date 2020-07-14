Aydın'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri tarafından 6 günde 54 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 75 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre; 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 olayda 75 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında, 204 kök kenevir, 33 gram kubar esrar, 215,48 gram esrar, 7,48 gram toz esrar, 121,29 gram eroin, 59,80 gram metamfetamin, 48,15 gram kokain, 25 adet sentetik ecza ve 1,41 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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