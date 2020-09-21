Aydın'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Eylül-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet ve Jandarma tarafından bu zaman diliminde 26 kök Kenevir, 53 gram Kubar Esrar, 95,60 gram Esrar, 1,19 Eroin, 112,61 gram Metamfetamin, 44 adet Sentetik Ecza, 4,43 gram Sentetik Kannabinoid ve 45,77 gram Skunk ele geçirildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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