Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Eylül-18 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 95 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, 12 Eylül Darbesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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