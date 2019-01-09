Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadele Masaya Yatırıldı

Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadele Masaya Yatırıldı

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'den 'Uyuşturucu ile Etkin Mücadele' konulu toplantı düzenlendi.

Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadele Masaya Yatırıldı, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'den 'Uyuşturucu ile Etkin Mücadele' konulu toplantı düzenlendi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'inde katıldığı toplantıda uyuşturucu ile mücadelenin büyük önem taşıdığı bildirildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin gelişmiş ülkelerin üstesinden gelmeye çalıştığı çok önemli bir husus olduğunu ifade ederek, "Son zamanlarda giderek artan bir şekilde ülkemizde de sıkıntı oluşturmaya başladı. Aydın'da yaptığımız son dönemlerdeki en önemli toplantılardan birini gerçekleştiriyoruz bu kapsamda. Bizim ülke olarak en önemli kaynağımız insan sermayemiz. Bunun dışında hemen hemen hiçbir zenginliğimiz yok. Uyuşturucunun bilinçli bir şekilde ülkemize girmesi için faaliyet yürütüldüğünü değerlendiriyorum. Bu işin arkasında farklı boyutların olduğunu tespit etmemiz lazım. Biz ülke olarak bundan çok müştekiyiz. Ancak ülkemizin genelinden farklı olarak Aydın'ın da içinde bulunduğu batı vilayetlerinde çok daha sıkıntılı bir durum var. Cuma günleri halk günleri düzenliyoruz. Halk günlerindeki toplantılarında en az 2-3 aile, Valilikten yardım istiyor" dedi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı mücadele ettiğini ifade eden Vali Köşger, "Bu hususta muhtarlarımız, güvenlik güçlerimiz ve eğitim camiamızın bilgili olması gerekir. Muhtarlarımız bizim en kılcal damarlarımız, uç beylerimiz. Muhtarlar mahallesine hakimdir, oradaki sosyal sıkıntılardan en kısa zamanda haberdar olurlar. Dolayısıyla olanı devletin yetkili kurumlarına haber vermelidir. Muhtarlarımıza çok önemli görev düşüyor" şeklinde konuştu.

Vali Köşger'in konuşmasının ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Engin Ahmet Yıldırım tarafından sunum gerçekleştirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

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