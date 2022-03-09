Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

09.03.2022 14:19
Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde cebinde 23 gram metamfetamin bulunan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde cebinde 23 gram metamfetamin bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mavişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada A.Ç'nin cebinde 23 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 645 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Metamfetamin, Hisarcık, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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