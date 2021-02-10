Üzerinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde 80 gram uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Aydın- İzmir kara yolunda yolcu taşıyan bir minibüsü Ortaklar Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada M.T'nin üzerinde 80 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.T, "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.