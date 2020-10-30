Aydın'da uzun aradan sonra gerçekleşen yağışlar sevindirdi - Son Dakika

Son yılların en kurak ve en uzun yağışsız sezonlarından birini yaşayandığı Aydın'da, son iki gündür gerçekleşen yağışlar herkesi sevindirdi. Meteoroloji Müdürülüğü yetkilileri yağışların bugün de akşama kadar devam edeceğini bugün ki yağışlarla yağış miktarının uzun yıllar yağış miktarına ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Aydın'ın uzun yıllar Ekim ayı yağış ortalaması 39,7 kilogram olarak ölçülürken, son iki güde metrekareye ortalama 22 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Bugün akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklarla yağışların devam edeceği belirtildi.

"Ülke genelinde kurak bir yıl yaşandı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; Ülke genelinde yağışların uzun yıllar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleştiği belirtilerek "Eylül ayı yağışı 9.4 mm, normali 21.8 mm ve 2019 yılı eylül ayı yağışı 16.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 57, geçen yıl eylülayı yağışına göre yüzde 41 azalma görüldü. Eylül ayı yağışları, Kıyı Ege'de, Akdeniz'in batısı ve doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde, Orta Karadeniz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Nevşehir civarları ile Trakya'nın batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi. Denizli, Uşak civarları, Afyonkarahisar ve Isparta'nın batı kesimleri, Aksaray, Gümüşhane, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 80'in üzerinde artış kaydedildi. İllerimizden Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Hakkari 1 mm'nin altında yağış alırken, en fazla yağış 63 mm ile Rize'de gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bölgelere düşen yağış miktarında azalma var

Türkiye'nin 7 bölgesinde de değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm bölgelerde yağışlarda ciddi oranda azalma olduğunu kaydederek bölgelerin değerlendirmesini şöyle yaptı.

Marmara; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 13.0 mm, normali 36.5 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 13.2 mm'dir. Yağışlar normaline göre %64 azalma gösterirken geçen yıl eylül ayı yağışları civarında gerçekleşti.

Ege; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 9.8 mm, normali 17.1 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 20.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %43, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre %51 azalma gerçekleşti.

Akdeniz; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 6.8 mm, normali 14.8 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 16.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %54, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre %58 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 8.3 mm, normali 14.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 8.4 mm'dir. Yağışlar normaline göre %42 azalma gösterirken, geçen yıl eylül ayı yağışları civarında gerçekleşti.

Karadeniz; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 19.7 mm, normali 50.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 39.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %61, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre %50 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 6.0 mm, normali 14.9 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 9.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %60, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre %39 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu; Bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 0.2 mm, normali 5.4 mm ve geçen yıl yağış ortalaması 0.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %96, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre %71 azalma gerçekleşti.

Son yağışlar sevindirdi

Aydın'da son 2 günde Bozdoğan'a 14,3, Buharkent'e 4,2, Didim'e 44,4 Akbük'e 44,8, Efeler ilçe merkezine 33,6, Germencik'e 33,5, İncirliova'ya 21,1, Karacasu'ya 10,5, Karpuzlu'ya 37,8, Koçarlı'ya 28,8, Kuyucak'a 11,4, Kuşadası'na 20,5, Köşk, 24,7, Nazilli 11,6, Sultanhisar 29,4, Söke 45,2, Yenipazar 15,9, Çine 20,8 kilogram yağış aldı. - AYDIN