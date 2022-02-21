Aydın'da vaka artış hızı yavaşladı - Son Dakika

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 6 oranında artış yaşanırken, geçtiğimiz haftalara göre artış hızında yavaşlama başladı.

Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta da artış yaşandı. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 81 oranında ciddi artış göstererek yüz binde 728,99 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 6 artış oranı ile yüz binde 772,99 olarak gerçekleşti.

"Günlük vaka sayısı bin 252 oldu"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 5-11 Şubat tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama bin 252 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 8 bin 765'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 8 bin 266 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta artış yaşayarak 8 bin 765 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

(Uğur Eser/İHA)