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Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika

Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti

15.12.2021 11:42
Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da bu hafta vaka sayılarında yüzde 4 oranında azalırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise Aydın bu hafta en az artış yaşanan 19. il oldu.

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da bu hafta vaka sayılarında yüzde 4 oranında azalırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise Aydın bu hafta en az artış yaşanan 19. il oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 77 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 0,44 oranında artış göstererek yüz binde 60,94 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 4 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 58,35 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta en az vaka görülen il olarak 19. sırada yer aldı.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 93 OLDU"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 93 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 652'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 97 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 93'e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" dedi.

(Uğur Eser-İHA)

Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti
Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, 1 Temmuz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika


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