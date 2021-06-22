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Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı - Son Dakika

Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı

22.06.2021 21:17
Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı, System.String[]

Koronavirüs vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da açıklanan haftalık vaka sayılarına göre yüzde 1 oranında artış yaşarken, günlük vaka sayısı 27 oldu.

Koronavirüs vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da açıklanan haftalık vaka sayılarına göre yüzde 1 oranında artış yaşarken, günlük vaka sayısı 27 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 49 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Her hafta düşüş yaşayarak normalleşmeye yakın Aydın'da geçtiğimiz hafta yüz binde 16,53 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 1 oranında artış göstererek yüz binde 16,71 olarak gerçekleşti.

"Vaka sayıları azalıyor"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da bu hafta pozitif vaka sayılarında yükseliş yaşandı. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 12'lik bir azalma oranı ile vaka sayılarında düşüş yaşayan Aydın, bu hafta yüzde 1 oranında bir artış yaşadı.

"Tedbirler etkisini daha çok gösterecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 12-18 Haziran tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 27 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 186'ya ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 26 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 27'ye yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" dedi.

(Uğur Eser/ İHA)

Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı
Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı
Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da vakalar yüzde 1 arttı - Son Dakika


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