Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı - Son Dakika

Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı

04.05.2021 19:46
Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı, System.String[]

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 42 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda salgın hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta yüz binde 274,87 olan vaka sayısı bu hafta ciddi bir oranda düşüş yaşayarak yüz binde 162,45 olarak gerçekleşti.

"Ciddi düşüş yaşandı"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler ile birlikte Aydın genelinde vaka sayılarında da ciddi düşüş yaşandı. İlk haftalarda yaklaşık 2 katına çıkan vaka sayısı ve vaka artış hızı ise son haftalarda gözle görülür oranda düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,53 oranındaki artış oranıyla alınan tedbirlerin önemine gözler önüne seren tablo, bu hafta yüzde 40'lık azalma gösterdi.

"Tedbirler etkisini daha çok gösterecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 24-30 Nisan tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 259 vaka görülürken, bu rakam bir haftada bin 817'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta 439 olan günlük vaka sayısı bu hafta 259'a düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.

"Vali Aksoy'dan mesaj"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Kıymetli Aydınlılar, Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka sayımız alınan önlemler sonucu önceki haftalara göre düşmeye başlamıştır. Koronavirüs ile mücadelede konulan kurallara titizlikle uyarak hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı
Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı
Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da vakalarda ciddi düşüş yaşandı - Son Dakika


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