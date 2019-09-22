Aydın'da vatandaşlara ücretsiz Ata tohumu

Aydın'da çoğaltılan Ata tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Tohumlar sadece Aydın'a değil 62 kente de gönderilecek. Bu yıl ilk kez şevketibostan tohumları da verildi.

Kent sakinlerinin bir köşede sakladığı domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi 120 ayrı ürünün Ata tohumu toplandı. Bozdoğan ilçesinde kurulan seralarda, bu yerli tohumlar çoğaltılıp, fideler yetiştirildi. Yetiştirilen fideler, Aydınlılara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Uygulamaya Türkiye'nin çeşitli illerinden talep geldi. Bugün 62 ayrı kente, çoğaltılan yerel tohumların ücretsiz gönderildiği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Haydar Söylevci, üretimin yılın 12 ayı yazlık ve kışlık olarak sürdüğünü, 36 çeşit biber, 20 çeşit domates, 10 çeşit patlıcan başta olmak üzere 120 çeşit Ata tohumumu toplayıp çoğalttıklarını belirterek, şöyle dedi

Bu yılki dönem sonundaki tohumlarımızı da topladık. Toplanan tohumlar önce keselerde askılara asılarak kurutuluyor. Ardından serin odalarda muhafaza altına alınıyor. Ata tohumlarından elde ettiğimiz yaklaşık 2 milyon fideyi her yıl Aydın'da vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bunun yanında ülke genelindeki 62 ilde yaşayan vatandaşlara da bu tohumlardan yolluyoruz. Tüm vatandaşlara istedikleri her türlü tohumu, Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz gönderiyoruz. Dışarıdaki vatandaşlar belediyemize ait telefon numarası ve internet sitemizden bizlere ulaşarak tohum talebinde bulunuyorlar. Biz de istenilen adrese yolluyoruz.

Bu yıl ilk kez üretimine başladıkları Şevketibostan tohumlarının da vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını ifade eden Söylevci, Diğer çeşitleri de denemeye devam ediyoruz. Bunlardan biri de Şevketibostan. Bu ürün, Ege Bölgesi'nde yetişen ancak kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerden biri. Bunun üretimini de yaparak, bu yıl ilk kez tohumunu alıp, vatandaşlara dağıtacağız dedi.