Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı, hasta kadını sırtında taşıdı - Son Dakika

Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı, hasta kadını sırtında taşıdı

Aydın'da kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlık kontrolü için hastaneye gitmek zorunda kalan 53 yaşındaki kadın, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisinin sırtında evine ulaştırıldı.

Aydın'da kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlık kontrolü için hastaneye gitmek zorunda kalan 53 yaşındaki kadın, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisinin sırtında evine ulaştırıldı. Güzelhisar Mahallesinde yaşayan Asuman Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayıp Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gitmek için yardım talebinde bulundu. Kadının adresine giden ekipte görevli İdris Tunç, yürümekte güçlük çeken kadını asansörün bulunmadığı apartmanın ikinci katından aşağı indirip hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemlerin ardından oturduğu apartmanın önüne getirilen Asuman Şahin, yine İdris Tunç'ın sırtında evine kadar taşındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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