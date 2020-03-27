Son Dakika › Güncel › Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet içi eğitim verildi - Son Dakika
Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet içi eğitim verildi
6 saat önce
Aydın'da Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.
Aydın'da Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.
Aydın Valiliği tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerine yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. Aydın Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde görevli personele uzmanlar tarafından, Covid-19, hijyen, iletişim ve yaşlı psikolojisi konularında eğitim verildi. Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerine verilen eğitimlerin ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor