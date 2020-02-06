Aydın'da vefat eden gazeteci toprağa verildi - Son Dakika
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Aydın'da vefat eden gazeteci toprağa verildi

6 saat önce

Aydın'da akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybeden gazeteci Erdal Karakavukoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da vefat eden gazeteci toprağa verildi, System.String[]

Aydın'da akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybeden gazeteci Erdal Karakavukoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Palyatif Servisi'nde hayatını kaybeden 7 Eylül Gazetesi imtiyaz sahibi Karakavukoğlu (44) için Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karakavukoğlu'nun tabutunun üzerine adının yazıldığı Aydınspor forması ve atkısı konuldu.

Namazın ardından gazetecinin cenazesi, Ovaeymir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Karakavukoğlu'nun yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de katıldı.

Erdal Karakavukoğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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