Aydın'da yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.

Milli parkta görevli ekipler, yılkı atları, yaban sığırları ve alageyikler için farklı noktalara yonca ve saman bıraktı.

Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımının güç olduğu, ziyaretçiye kapalı alanlardaki hayvanların beslenmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Bölgede 300'den fazla yılkı atı, yaklaşık 100 yaban sığırı ve 70 alageyik bulunduğuna dikkati çeken Aşık, "Özellikle yoğun kar yağışları sonrası yemleme yapıyoruz. Yaklaşık 1 ton yem bıraktık. Bu çalışmamızı insan ulaşımının olmadığı, yoldan uzak alanlarda yapmaya dikkat ediyoruz. Yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına minimum düzeyde müdahale etmeye de önem veriyoruz." dedi.

Milli Park içinde, ziyarete kapalı bulunan yaklaşık 16 bin hektarlık alanın yaban hayvanlarının özgürce yaşayabilecekleri bir sığınak konumunda olduğunu belirten Aşık, park içindeki memeli hayvanları 48 fotokapanla takip ettiklerini, verilerle envanter ve planlama çalışması yaptıklarını ifade etti.