Aydın'da yağış kazaya neden oldu
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düştü.
Kaza Bozdoğan Altıntaş Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden, Muğla'nın Yatağan ilçesine gitmekte olan 48 YB 029 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole düştü. Kazada tır sürücüsü yaralanmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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