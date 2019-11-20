Son Dakika Haberleri: Aydın'da yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek
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Aydın'da yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek

6 saat önce

Aydın'da Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi ile hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşecek.

Aydın'da yağışla birlikte hava sıcaklıkları düşecek, System.String[]

Aydın'da Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi ile hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşecek.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölgemizin 21 Kasım (Perşembe) ve 24 Kasım (Pazar) günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren hissedilir derecede (8-10 C) azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. 21 Kasım Perşembe günü; bölge geneli parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, 22 Kasım Cuma günü; kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olmak üzere bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, 23 Kasım Cumartesi günü; bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı, 24 Kasım Pazar günü; bölge geneli parçalı ve çok bulutlu; Güney Ege kıyıları öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, 25 Kasım Pazartesi günü; bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir" denildi. - AYDIN

Akdeniz, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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