Aydın'da Yağışlı Hava Etkili Olacak
1 saat önce
Aydın'da yarından itibaren etkili olacak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıklarında artış yaşanacak.
Aydın'da yarından itibaren etkili olacak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıklarında artış yaşanacak.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece artış yaşanacak. Aydın'da özellikle Perşembe ve Cuma günü kuvvetli sağanak yağışlı, Cumartesi sağanak yağışlı, Pazar günü hafif sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Vatandaşların yağışlı hava karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
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