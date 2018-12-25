Son Dakika Haberleri: Aydın'da "Yağmur Suyu" Kavgası

Aydın'da "Yağmur Suyu" Kavgası

39 dakika önce

Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Aydın'da
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesinde kapıcılık yapan M.Ö, oturduğu zemin katın önündeki işletmenin sahibi A.Ç'ye, dükkanın tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

A.Ç'nin tepkisi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki tarafın yakınları da kavgaya karıştı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:36 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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