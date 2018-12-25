Aydın'da "Yağmur Suyu" Kavgası
39 dakika önce
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Aydın
'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesinde kapıcılık yapan M.Ö, oturduğu zemin katın önündeki işletmenin sahibi A.Ç'ye, dükkanın tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle uyarıda bulundu.
A.Ç'nin tepkisi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki tarafın yakınları da kavgaya karıştı.
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:36 Kaynak: AA
Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi
Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti
Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi