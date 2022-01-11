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Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi - Son Dakika

Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi

11.01.2022 22:05
Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. 2 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Köşk ilçesi çevreyolu girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru seyreden 35 AFL 755 plakalı otomobil çevre yolu girişindeki ışıklara geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada aynı istikamette ışıklarda beklemekte olan 20 KA 558 plakalı otomobile arkadan çarptı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi
Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi

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Otomobil, Denizli, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yağmur ve dikkatsizlik kaza getirdi - Son Dakika


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