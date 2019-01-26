Aydın'da Yağmur ve Şiddetli Rüzgar Mesaisi
33 dakika önce
AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.
AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Aydın
'da dün akşam şiddetini artıran yağmur ve şiddetli rüzgar, il genelinde etkisini hissettirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipleri, kentten gelen yardım çağrılarına yanıt verdi. Efeler
, Nazilli
, Kuşadası
, Didim
ve Söke
ilçelerinde şiddetli yağmur ve rüzgardan dolayı yaşanan olumsuzluklara müdahale edildi.
Yağışın ve şiddetli rüzgarın hafta sonu boyunca Aydın genelinde etkisini göstereceğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP
'li Özlem Çerçioğlu
, vatandaşların can ve mal güvenlikleri için ihtiyaç duydukları her anda vakit kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi'nin Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:00 Kaynak: DHA
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