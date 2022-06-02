Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı

AYDIN'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı.

Aydın'da saat 19.30 sıralarında doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı. Yaklaşık bir saat süren yağmur ve toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerine kapandı. Gökyüzünün toz bulutlarıyla kapandığını gören bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları görüntüledi.