Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı - Son Dakika
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Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı

02.06.2022 21:35
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı

AYDIN'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı.

AYDIN'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı.

Aydın'da saat 19.30 sıralarında doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı. Yaklaşık bir saat süren yağmur ve toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerine kapandı. Gökyüzünün toz bulutlarıyla kapandığını gören bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları görüntüledi.


Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı
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Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da yağmurla birlikte gökyüzünü toz bulutu kapladı - Son Dakika
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