Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

Aydın'da yakalanan 4 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ö.A'nın da yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, Ö.A, E.B, B.K. ve A.K, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ula ilçesinde 7 Şubat'ta meydana gelen olayda Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın şüphelisi 3 kişi Aydın'ın İncirliova ilçesinde gizlendikleri adreslere polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Şüpheliler, daha sonra Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

Aydın, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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