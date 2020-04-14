Aydın'da yakınları tarafından aranan adam ölü bulundu - Son Dakika

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Aydın'da yakınları tarafından aranan adam ölü bulundu
33 dakika önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.
Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cevdet Selçuk'tan (63) bir süre haber alamayan yakınları Selçuk'un iş için gittiği güzergahta arama yaptı.
Hamzabali Mahallesi'ndeki sulama kanalının yanında Selçuk'u yerde hareketsiz şekilde gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Selçuk'un cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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