Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde yaklaşık 1 kilogram kokain bulunan sürücü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına saklanmış yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
A.A. ve İ.Ç. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen E.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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