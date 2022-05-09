Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı

09.05.2022 13:39

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde yaklaşık 1 kilogram kokain bulunan sürücü tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde yaklaşık 1 kilogram kokain bulunan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına saklanmış yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

A.A. ve İ.Ç. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı
Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Zanlı tutuklandı Gaziantep'teki teknoloji merkezinden 1 yılda yaklaşık 3 bin kişi faydalandı Gaziantep'teki teknoloji merkezinden 1 yılda yaklaşık 3 bin kişi faydalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement