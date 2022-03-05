Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinin makine dairesinde çıkan yangında, Sahil Güvenlik ekipleri teknenin kaptanını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Koyu mevkisinde Kerem Bilkay'a ait, karaya oturan balıkçı teknesinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, alevlerin arasında kalan teknenin kaptanı Bilkay'ı kurtardı.

Yangın söndürüldüğü teknede maddi hasar oluştu.