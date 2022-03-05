Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı

05.03.2022 20:41

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinin makine dairesinde çıkan yangında, Sahil Güvenlik ekipleri teknenin kaptanını kurtardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinin makine dairesinde çıkan yangında, Sahil Güvenlik ekipleri teknenin kaptanını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Koyu mevkisinde Kerem Bilkay'a ait, karaya oturan balıkçı teknesinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, alevlerin arasında kalan teknenin kaptanı Bilkay'ı kurtardı.

Yangın söndürüldüğü teknede maddi hasar oluştu.

Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı
Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı
Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı
Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı
Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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