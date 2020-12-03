Aydın'da yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle'de bulunan Bekir Çuvak'a ait evdeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yanan evde yalnız yaşadığı öğrenilen Çuvak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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