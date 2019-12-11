Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı - Son Dakika

Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı

6 saat önce

Aydın'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı.

Aydın'da yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı, System.String[]

Aydın'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı.

Ovaeymir Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katında soba bacasından yayılan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen Ö.G, tedbir amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yangında hasar gören ve balkondan atılan valizin içinde altın bulunduğunun belirtilmesi üzerine bir bölümü çevreye saçılan altınların bulunması için çalışma yapıldı.

Çevreden toplanan küçük altın ve bileziklerin bulunduğu ziynet eşyaları, ev sahiplerine teslim edildi.

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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