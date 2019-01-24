Aydın'da Yanan Otomobilde Ceset Bulunması

Aydın'ın Çine ilçesinde Muharrem Özcan'ın otomobilde yakılarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı sonucu tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde Muharrem Özcan'ın otomobilde yakılarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı sonucu tutuklandı.



Karakollar Mahallesi Yatır mevkisinde bir otomobilde bulunan erkek cesedinin Muharrem Özcan'a (22) ait olduğunu tespit edilmesinin üzerine gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.D, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alındı.



Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Olay



Çine'de 13 Ekim 2018'de park halinde yanan plakasız otomobilde bulunan cesedin 22 yaşındaki Muharrem Özcan'a ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 3 zanlıdan Ö.O. ve U.D. tutuklanmış, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Ö.O, jandarmaya verdiği ifadede, ölen kişiyle aralarında husumet bulunduğunu, tartışma sonrası su borusuyla dövdüklerini, Özcan'ın bayılmasının ardından otomobilin ön koltuğuna bağladıklarını, aracın da arka koltuklarını ateşe verdiklerini söylemişti.

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