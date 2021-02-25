Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi

25.02.2021 22:41

Aydın'ın Çine ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan Ömer Yönter'e ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı sırada evde bulunan Mürüvvet Yönter, çocuğu ve komşuları binadan ayrıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonucu apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi.

Mürüvvet Yönter, bina çıkışında gazetecilere, sobadan yorgana sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğunu söyledi.

Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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