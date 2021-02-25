Yangın çıkan apartmanın 4. katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tam kapanma olacak mı? Bakan Koca, merak edilen soruya tek cümleyle yanıt verdi

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Mürüvvet Yönter, bina çıkışında gazetecilere, sobadan yorgana sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğunu söyledi.

Yangının başladığı sırada evde bulunan Mürüvvet Yönter, çocuğu ve komşuları binadan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Çine ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

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