Aydın'da yangın felaketi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yangın felaketi - Son Dakika

Aydın'da yangın felaketi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın Aydın'ı ayağa kaldırdı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın Aydın'ı ayağa kaldırdı. Gece yarsısı bir evde başlayan yangın çevredeki 7 eve daha sıçradı. Yangın sonucu köydeki 8 ev yanarken, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlerle sabaha kadar mücadele etti. Hayvanların da telef olduğu yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.


Yangın sabaha karşı Nazilli İlçesi'ne bağlı Kırsal Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz açıklanmayan yangında, dik yamaçta kurulu olan köyde yangının başladığı evden yukarıya doğru toplam 8 ev yandı.


Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Aksoy, Nazilli Belediye başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da ilçeye yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı Mahallesi'ne giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangında evlerle birlikte eklentilerinde bulunan ahırların da yandığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi. Yangının vurduğu köyde soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

İtfaiye, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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