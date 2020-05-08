Aydın'da yangın söndürme tüpüne uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne tepki verdi.

Aydın 'da otomobilindeki yangın söndürme tüpünün içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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