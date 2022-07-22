Aydın'da yangınlara karşı polis ve jandarma tetikte - Son Dakika
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Aydın'da yangınlara karşı polis ve jandarma tetikte

22.07.2022 09:33
Aydın'da yangınlara karşı polis ve jandarma tetikte

Aydın'ın Söke ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı.

Son dönemde üst üste çıkan orman yangınlarının ardından Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Jandarma Komando Timleri devriye görevi yapıyor. Aydın ili genelinde orman yangınlarına karşı tedbirler arttırılırken muhtemel yangınların önlenmesi için Kuşadası ve Söke sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli parkı başta olmak üzere Jandarma Bölgesi'ndeki ormanlık alanlarda Jandarma Komando Timlerince devriye çalışmaları başlatılmıştı. Söke'de bir gün arayla Ağaçlı ve Ovacık bölgelerinde çıkan yangınlar sonrasında timler bu bölgelerde devriye görevini yoğunlaştırdı.

Diğer taraftan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de kendi bölgelerinde ormanlık ve makilik alanlarda devriye ve gözlemlerini arttırdı. Ekipler şüpheli kişilere ve yangın tehlikesinin olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek adına sürekli teyakkuz halinde bulunuyor.

Yangınlara karşı 24 saat devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimlerinin sürekli olarak yapılacağı belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yangınlara karşı polis ve jandarma tetikte - Son Dakika

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