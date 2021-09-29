Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan 2 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili aynı aileden 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki pazar yerinde iki ayrı yankesicilik olayı yaşanması üzerine soruşturma başlattı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinden geldiği belirlenen aynı aileden 4'ü kadın 1'i erkek şüpheli ekiplerce ilçeye dönüş için hazırlığı yaparken yakalandı.
Gözaltına alınan H.U, D.U, N.U, L.U. ve N.U'nun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika