Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı - Son Dakika

Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı

15 dakika önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun temeli atıldı.

Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun temeli atıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde yapılan soğuk hava deposu için Erbeyli Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsanın önemli bir adım attığını söyledi.

Kentin tarımda gelebileceği noktaya geldiğini aktaran Köşger, "Bundan sonra ürettiği ürünlerin katma değerini arttıracak faaliyetler lazım. Onlardan birisi bu. Aydın çiftçisine değer bir yatırım." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da 19 bin metrekare alana kurulacak soğuk hava deposunun bin 800 ton kapasiteli olacağı aktardı.

Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker 3'ü sivil 8 şehit verdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]