Aydın'da yapılan soğuk hava deposunun temeli atıldı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun temeli atıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde yapılan soğuk hava deposu için Erbeyli Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsanın önemli bir adım attığını söyledi.

Kentin tarımda gelebileceği noktaya geldiğini aktaran Köşger, "Bundan sonra ürettiği ürünlerin katma değerini arttıracak faaliyetler lazım. Onlardan birisi bu. Aydın çiftçisine değer bir yatırım." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da 19 bin metrekare alana kurulacak soğuk hava deposunun bin 800 ton kapasiteli olacağı aktardı.

Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de katıldı.