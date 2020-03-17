Aydın'da yarım asırlık çam ağacı kara yoluna devrildi - Son Dakika

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Aydın'da yarım asırlık çam ağacı kara yoluna devrildi
6 saat önce
Aydın'da yarım asırlık çam ağacının kara yoluna devrilmesi sonucu trafikte bir süre aksama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:10 Kaynak: AA
Aydın'da yarım asırlık çam ağacının kara yoluna devrilmesi sonucu trafikte bir süre aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Tekstil Park'ta tescilli olduğu öğrenilen yarım asırlık çam ağacı bir anda Aydın- Denizli kara yoluna devrildi.
Yolun kapanması nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.
Polis ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ağacın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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