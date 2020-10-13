Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı

13.10.2020 15:15
Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otoban Kavşağı'nda durdurulan otomobildeki C.K'nin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

C.K. ile aynı araçtaki E.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.K. ile A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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