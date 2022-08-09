Gökhan Özdemir'in, ilk cinayetin ardından, otomobiliyle 4 yıl önce kızına cinsel tacizde bulunduğu için davalık oldukları Yaşar Meke'nin evinin önüne gittiği ortaya çıktı. Özdemir'in dışarı çağırdığı Meke'yi, çıkan tartışmada başından vurup kaçtığı, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelip intihar ettiği belirlendi.

AYDIN'da yarım saat arayla 2 kişiyi öldürüp intihar eden Gökhan Özdemir 'in (43) kuzeni Süleyman Özdemir 'i (45) dedelerinden miras kalan arsa nedeniyle aralarında yaşanan anlaşmazlık, Yaşar Meke'yi (48) ise kızına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle davalık oldukları için öldürdüğü belirlendi.

Kaynak: DHA

Süleyman Özdemir, Gökhan Özdemir, Çine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yarım saat arayla çifte cinayetin nedeni 'miras' ve 'cinsel taciz' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.