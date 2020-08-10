Aydın'da yarın korona virüs denetimi yapılacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Aydın'ında aralarında bulunduğu 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan en yoğun korona denetiminin ikincisi yarın gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklama ile yarın yine sahalarda olacaklarını duyurdu.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılacak olan korona virüs denetimleri Aydın'da yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Yapılacak olan denetimlerde korona virüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı denetlenecek.

Ülke genelindeki denetimlerin tüm yaşam alanlarını kapsayacağının altını çizen Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın tüm Türkiye'de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz. Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN