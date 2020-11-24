Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.?

Adresteki aramada 6 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda D.K. ve R.S. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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