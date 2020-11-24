Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adresteki aramada 4 tabanca ile tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna da el kondu.

Operasyonda A.L.G. ve C.U. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

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