Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

24.11.2020 16:57
Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.L.G. ve C.U. gözaltına alındı.

Adresteki aramada 4 tabanca ile tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna da el kondu.

Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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