Aydın'ın Germencik ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.L.G. ve C.U. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 4 tabanca ile tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna da el kondu.
Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika