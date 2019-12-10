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Aydın'da yasadışı silah ticaretine büyük darbe

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik olarak düzenlediği operasyonda ortaya çıkartılan atölyede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın'da yasadışı silah ticaretine büyük darbe, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik olarak düzenlediği operasyonda ortaya çıkartılan atölyede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı silah ticareti önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kurusıkı tabancaları dönüştürmek amacıyla silah atölyesi kurulduğu bilgisi alındı. Yapılan projeli çalışma çerçevesinde, 4 şüpheli yakalandı.


Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 71 bin 780TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 15 adet çeşitli markalarda tüfek, 494 adet dolu fişek, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet pompalı tüfek, 455 adet farklı markalara ait şarjör, 34 adet kabze, 92 adet çeşitli markalarda tabanca sürgüsü, 6 adet kama tarzı bıçak, 16 adet kelebek diye tabir edilen bıçak, 7 adet muşta, çok sayıda silah yayı, tetik, horoz, iğne gibi tabanca yapımında kullanılan malzeme ile değişik markalara ait tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca namlusunu açan matkap tezgahı ve makinesi, yine tabanca yapımında kullanılan matkap, eğe ve değişik çaplarda matkap uçları ele geçirildi.


Şüpheli T.B. ve A.E. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Y.E. ve M.M. ise, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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