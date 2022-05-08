Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı

08.05.2022 16:12

Aydın’da yaşayan Hediye Karakas hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için ‘hakaret’ suçundan dava açıldı. Karakas, “Fahrettin Altun’un kim olduğunu bilmiyorum. Meğerse Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı’ymış. Fahrettin Altun şey yapıyor, 30 Ağustos 2020’de Atatürk’e laf söylüyor, hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum. Aynı ifadeyi mi kullanmışım orasını bilmiyorum. Bu yüzden benim hakkımda dava açıyorlar. Hapse de girersek gireriz. Alnımızın akıyla girer, yatar çıkarız” dedi.

Aydın'da yaşayan Hediye Karakas hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için 'hakaret' suçundan dava açıldı. Karakas, "Fahrettin Altun'un kim olduğunu bilmiyorum. Meğerse Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'ymış. Fahrettin Altun şey yapıyor, 30 Ağustos 2020'de Atatürk'e laf söylüyor, hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum. Aynı ifadeyi mi kullanmışım orasını bilmiyorum. Bu yüzden benim hakkımda dava açıyorlar. Hapse de girersek gireriz. Alnımızın akıyla girer, yatar çıkarız" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Fahrettin Altun'la ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için hakkında 'hakaret' suçlamasıyla dava açılan Hediye Karakas'ı ziyaret etti. Karakas, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Jandarma gelinceye kadar Fahrettin Altun'un kim olduğunu bilmiyordum. 'Cumhurbaşkanlığı' dediler, jandarma geldi, ifade aldı. 'Ben Cumhurbaşkanı'na şey yapacak kadar aptal mıyım' dedim. 'Cumhurbaşkanı değil teyze, onun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret etmişsin' dediler.

Fahrettin Altun'un kim olduğunu bilmiyorum. Meğerse Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'ymış. Fahrettin Altun şey yapıyor, 30 Ağustos 2020'de Atatürk'e laf söylüyor, hakaret ediyor. Ben de bunu kaldıramadım. Başka birisi yorum yapıyor, ben de o yoruma beğenmemi yapıyorum. Aynı ifadeyi mi kullanmışım orasını bilmiyorum. Bu yüzden benim hakkımda dava açıyorlar. Hapse de girersek gireriz. Alnımızın akıyla girer, yatar çıkarız."

Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı
Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı
Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı
Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı

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Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Hakaret, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Yaşayan Hediye Karakas Hakkında, Fahrettin Altun'la İlgili Bir Paylaşımı Beğendiği İçin 'Hakaret' Davası Açıldı - Son Dakika
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