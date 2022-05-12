Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı - Son Dakika
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Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı

12.05.2022 14:31

Aydınlı iş adamı Osman Erkan ile 63 yıl önce evlendikten sonra Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşen İngiliz Joen Kim Erkan, anılarından oluşan bir kitap yazdı.

Aydınlı iş adamı Osman Erkan ile 63 yıl önce evlendikten sonra Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşen İngiliz Joen Kim Erkan, anılarından oluşan bir kitap yazdı.

Joen Kim Erkan'ın "Kim bu" ismini verdiği kitap için İncirliova Belediyesi Kültür Merkezinde imza günü düzenlendi.

Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1959'da turist olarak geldiği İstanbul'da eşiyle tanıştığını ve sonra eşinin ailesinin yaşadığı İncirliova ilçesindeki Osmanbükü Mahallesi'ne taşındıklarını ifade etti.

Eşinin 1998'de vefatının ardından Aydın'da yaşamaya devam ettiğini belirten Erkan, "Yaşadığım hayatı kaleme aldım. Çok zor oldu. Türklerin misafirperverliği ve güler yüzlülüğü beni çok etkiledi. Daha önce küçük çapta kitaplar yazdım ama böyle büyük kapsamlı ilk kez yazıyorum." dedi.

Kızı Rana Erkan Tabanca'nın Türkçesinin kendisinden daha iyi olduğunu ve Aydın şivesini de iyi konuştuğunu belirten Erkan, "Ben Türkçeyi sokakta ve mutfakta öğrendim." ifadelerini kullandı.

Erkan, kitaptan elde edeceği geliri, kızının eşi Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'ye (OMM) bağışlayacağını söyledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise Joen Kim Erkan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Kendisi bizim gelinimiz olduğu için çok mutluyuz. Kitabı okuyunca çok hoşuma gitti. Böyle güzel bir gün düzenledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O bizim rahmetli ağabeyimizin emaneti." diye konuştu.

Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı
Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı
Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı
Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da yaşayan İngiliz gelin, anılarını kitapta topladı - Son Dakika


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