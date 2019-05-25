Aydın'da yaşayan Muşlular iftarda bir araya geldi

AYDIN (İHA) – Aydın Muşlular Derneği'nin yeni yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında kentte yaşayan hemşerilerini bir araya getirdi.

AYDIN (İHA) – Aydın Muşlular Derneği'nin yeni yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında kentte yaşayan hemşerilerini bir araya getirdi.



Aydın Muşlular Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, kaynaşmak ve tanışmak amacıyla iftar programı düzenledi. Yaklaşık 700'e yakın üyesi bulunan iftar programına Aydın Muşlular Derneği Başkanı Orhan Aşık, onur konuğu milli kayakçı Kaya Söylemez, yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı.



İftara katılan üyelerine teşekkür eden ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Aydın Muşlular Derneği Başkanı Orhan Aşık, Derneğinin 2017 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar üye sayısını arttırmak ve yeni yönetimi oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Aydın'da yaşayan yaklaşık 20 binin üzerinde Muşlu vatandaşı bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini aktaran Aşık, "Muşluların gelenek ve göreneklerini yaşatacağız. Kültürümüzü yeni nesillere aktaracağız. İhtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Öğrencilerimize burs temini için gerekli temaslarda bulunacağız. Taziye ve düğünlerimizde hemşerilerimizle bir arada olacağız. Tüzüğümüzde şube açma maddesi de var. İlçelerde şube de açabiliriz. Aydın'da yaşayan bütün Muşlu hemşerilerimizi, bu derneğe üye olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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